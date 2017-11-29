У Києві внаслідок жахливої ДТП травмувались 5-ро людей. ВІДЕО
У Києві внаслідок жахливої ДТП травмувались 5-ро людей. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу дві машини: Шкода і Деу. А сталось це на перетині проспекту Правди та вулиці Газопровідної. Свідки цієї ДТП кажуть, що водій автомобіля Шкода не надав перевагу у русі Деу Ланос, який саме їхав головною дорогою. Та додають: водій автомобіля Шкода ймовірно був п’яним. Та це ще потрібно з'ясувати.
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