У Києві на Столичному шосе потяг збив чоловіка. ВІДЕО
У Києві на Столичному шосе потяг збив чоловіка. ВІДЕО
На київській залізниці сталась жахлива подія. Столичне шосе. Тут проходить колія, якою кожного дня туди й назад їздять потяги. Та часом буває, що навіть гучні звуки не зупиняють пішоходів. Так сталось і цього разу. На Столичному шосе неподалік цементного заводу під колеса потяга потрапив чоловік.
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