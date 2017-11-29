У Києві на Столичному шосе потяг збив чоловіка. ВІДЕО

На київській залізниці сталась жахлива подія. Столичне шосе. Тут проходить колія, якою кожного дня туди й назад їздять потяги. Та часом буває, що навіть гучні звуки не зупиняють пішоходів. Так сталось і цього разу. На Столичному шосе неподалік цементного заводу під колеса потяга потрапив чоловік.