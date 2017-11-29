У Києві на березі річки перехожий знайшов мертвого чоловіка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві на березі річки перехожий знайшов мертвого чоловіка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Тіло невідомого з розбитою головою лежало просто на березі Дніпра у Дарницькому районі Києва на вулиці Масловській. Перехожий, не гаючи часу, подзвонив у поліцію. На місці вбивства вже за декілька хвилин працювали правоохоронці.
Подробиці у сюжеті.
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