Небойова втрата: від вибуху гранати на Запоріжжі загинув солдат. ВІДЕО
Небойова втрата: від вибуху гранати на Запоріжжі загинув солдат. ВІДЕО
Ще одна небойова втрата. У місті Бердянськ Запорізької області загинув солдат. У військові частині вибухнула граната. Смертельне поранення отримав двадцяти дворічний військовослужбовець повітряного командування «Схід».
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