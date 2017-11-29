Україна посідає четверте місце за рівнем проявів агресії підлітків. ВІДЕО
Україна посідає четверте місце за рівнем проявів агресії підлітків. ВІДЕО
Протягом шкільних років, певно, кожна людина хоч раз зіткнулася із проблемою дитячого насилля.
Причини як прості: щось не поділили, невдалий жарт чи просто хтось комусь не подобається, так і більш складні – як-то труднощі з батьками, насилля всередині сім’ї чи емоційне перенавантаження.
Діти часто губляться у ситуації, не знають до кого звернутися і що робити. І часто вихід знаходять в одному – агресії. Більше дивіться у сюжеті.
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