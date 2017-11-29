У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який вбив знайомого. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який вбив знайомого. ВІДЕО
Вбивство сталося у під’їзді багатоповерхівки на ж/м Тополя. Побачивши бездиханне тіло друга, підозрюваний сам викликав поліцію.
«Оперативникам Шевченківського відділення поліції вдалось затримали зловмисника протягом 40 хвилин після вчинення злочину. 42-річний дніпрянин зізнався у скоєному вбивстві та розповів, що вони з товаришем зібралися у під’їзді попити пива із рибою. Нарізаючи рибу, між чоловіками виникла сварка. Тримаючи ніж у руці, чоловік замахнувся на друга. З його слів він хотів налякати товариша та цілився йому у ногу. Однак, удар ножем прийшовся прямо в серце» – розповів начальник кримінальної поліції майор поліції Олександр Клешня.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
За скоєння вбивства чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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