Поліція: на Харківщині затримали чоловіка, який віз двох повій до Москви. ВІДЕО
Поліція: на Харківщині затримали чоловіка, який віз двох повій до Москви. ВІДЕО
Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління обласного главку поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області виявили 29-річного громадянина Російської Федерації, мешканця села Сеньково Куп'янського району на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».
Як розповів заступник начальника УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області Олег Гринь, поліцейські затримали чоловіка під час спроби вивезти до Москви двох мешканок міста Харкова з метою експлуатації у сфері надання послуг інтимного характеру. Слідчі оперативні дії здійснювалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
За словами слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кирила Гребенюка, за фактом події відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
|
29.11.2017 | 20:15
|
29.11.2017 | 16:20
|
29.11.2017 | 12:40
|
29.11.2017 | 08:00
|
29.11.2017 | 07:40
|
29.11.2017 | 07:20
|
29.11.2017 | 07:00
|
29.11.2017 | 06:45
|
29.11.2017 | 06:30
|
29.11.2017 | 00:30
|
28.11.2017 | 23:45
|
28.11.2017 | 23:15
|
28.11.2017 | 22:45
|
28.11.2017 | 22:15
|
28.11.2017 | 22:08
|
28.11.2017 | 21:45
-
- 1 з 900
- ››