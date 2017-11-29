Ультиматум «Шахтарю». Ультрас пригрозили гравцям висилкою в Донецьк. ВІДЕО
Ультиматум «Шахтарю». Ультрас пригрозили гравцям висилкою в Донецьк. ВІДЕО
Ультрас зупинили автобус «Шахтаря» у Харкові біля стадіону Металіст, щоб дізнатися позицію клубу щодо до війни. А також про інцидент з футболками до акції "Мій тато – герой!"
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