«Маски-шоу стоп!»: бізнесмени проти закону, яким так пишається Аваков. ВІДЕО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков продовжує вихваляти закон «маски-шоу стоп!».

Він заявив, що документ демонструє, небачене максимально лояльне, ставлення правоохоронних органів до представників бізнесу. Тепер же в МВС очікують на таку саму реакцію від бізнесменів. Подробиі у сюжеті.