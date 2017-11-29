«Маски-шоу стоп!»: бізнесмени проти закону, яким так пишається Аваков. ВІДЕО
«Маски-шоу стоп!»: бізнесмени проти закону, яким так пишається Аваков. ВІДЕО
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков продовжує вихваляти закон «маски-шоу стоп!».
Він заявив, що документ демонструє, небачене максимально лояльне, ставлення правоохоронних органів до представників бізнесу. Тепер же в МВС очікують на таку саму реакцію від бізнесменів. Подробиі у сюжеті.
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