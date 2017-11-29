В Україні за рік сталося 144 тисячі ДТП. ВІДЕО
В Україні за рік сталося 144 тисячі ДТП. ВІДЕО
З першого січня стрілка на спідометрі автівок не буде заходити за позначку 50. Принаймні, коли водії будуть їхати в населеному пункті. Інакше це вже порушення закону. В поліції кажуть – до нововведень вже готуються
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