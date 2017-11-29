Сина депутата Ігоря Попова відправили під домашній арешт. ВІДЕО

Суд одразу визначив, що розгляд справи буде проходити у закритому режимі, адже підозрюваний неповнолітній.

Тож журналістам довелось покинути залу суду. Але вже за три години суддя на всезагал оголосив вирок. Попова-молодшого відправили під цілодобовий домашній арешт без застосування електронного браслету.