На Київщині через негоду за день трапилося втричі більше аварій. ВІДЕО

Ожеледиця, мокрий сніг, дощ і густий туман. Негода накрила всю Україну. Льодова скоринка з самого ранку скувала практично усі дороги. У Києві та області наслідки не забарилися – кількість ДТП збільшилася втричі. Подробиці у сюжеті.