На Київщині через негоду за день трапилося втричі більше аварій. ВІДЕО
На Київщині через негоду за день трапилося втричі більше аварій. ВІДЕО
Ожеледиця, мокрий сніг, дощ і густий туман. Негода накрила всю Україну. Льодова скоринка з самого ранку скувала практично усі дороги. У Києві та області наслідки не забарилися – кількість ДТП збільшилася втричі. Подробиці у сюжеті.
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