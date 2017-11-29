Експерти розповіли чому суспільство досі не довіряє поліції. ВІДЕО
Експерти розповіли чому суспільство досі не довіряє поліції. ВІДЕО
Спочатку виписали протокол за паркування на місці для людей з інвалідністю, а потім виправдовувалися. В Ужгороді відбулися справжні баталії між місцевими жителями та патрульними поліцейськими…
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