На Київщині чоловік хотів підкупити поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Чоловік запропонував правоохоронцям доволі спокусливу суму грошей – хабар. Як це часто буває – взамін на закриття справи. Однак поліцейські відмовились, та ще влаштували все так, що хабародавця затримали на гарячому.

Отже, покачалося з того, що 40-річний житель Вінниччини намагався дати хабар 5 тисяч доларів.