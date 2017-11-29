На Київщині чоловік хотів підкупити поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Київщині чоловік хотів підкупити поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Чоловік запропонував правоохоронцям доволі спокусливу суму грошей – хабар. Як це часто буває – взамін на закриття справи. Однак поліцейські відмовились, та ще влаштували все так, що хабародавця затримали на гарячому.
Отже, покачалося з того, що 40-річний житель Вінниччини намагався дати хабар 5 тисяч доларів.
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