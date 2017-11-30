У Маріуполі жорстко не роз’їхалися два автомобілі. ВІДЕО

Зустрілися вони ввечері на перетині вулиці Дев’ятої авіадивізії та бульвару Шевченка. Причини зіткнення на порожній дорозі полісмени поки не називають, кажуть – спілкуються з усіма учасниками ДТП…

І не лише це в огляді ДТП…

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