У Маріуполі жорстко не роз’їхалися два автомобілі. ВІДЕО
У Маріуполі жорстко не роз’їхалися два автомобілі. ВІДЕО
Зустрілися вони ввечері на перетині вулиці Дев’ятої авіадивізії та бульвару Шевченка. Причини зіткнення на порожній дорозі полісмени поки не називають, кажуть – спілкуються з усіма учасниками ДТП…
І не лише це в огляді ДТП…
У Чернівцях у маршрутці загорілося колесо…
У Харкові після аварії загорілася автівки…
У Черкаській області рятувальники допомагали водіям вантажівки та автобусу…
|
29.11.2017 | 23:45
|
29.11.2017 | 23:15
|
29.11.2017 | 22:45
|
29.11.2017 | 22:30
|
29.11.2017 | 22:15
|
29.11.2017 | 21:45
|
29.11.2017 | 21:15
|
29.11.2017 | 20:45
|
29.11.2017 | 20:15
|
29.11.2017 | 16:20
|
29.11.2017 | 12:40
|
29.11.2017 | 08:00
|
29.11.2017 | 07:40
|
29.11.2017 | 07:20
|
29.11.2017 | 07:00
|
29.11.2017 | 06:45
-
- 1 з 901
- ››