Салон краси опублікував пост, який обурив багатьох користувачів Facebook. ВІДЕО

Часом бажання вирізнитися і привабити спрацьовує кардинально навпаки. От, наприклад, на сторінці одного із столичних салонів краси опублікували, на перший погляд, ніби звичайне повідомлення. У ньому дівчат запевняли: тут із вас зроблять справжніх красунь, завдяки чому можна уникнути багатьох неприємних ситуацій. Одна з таких наводилася далі у формі жарту. Чим закінчилася для салону публікація цього посту – дивіться у сюжеті.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Скаргу щодо постів Анатолія Матіоса не задовольнили.

Завдяки посту у соцмережах водія, який не пустив у маршрутку атовця, відсторонили від роботи.