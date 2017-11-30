У Запоріжжі бандити грабували в поліцейській уніформі. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Запоріжжі бандити грабували в поліцейській уніформі. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Запоріжжі бандити грабували будинки. Виносили звідти гроші, дорогоцінності. А господарів залякували зброєю. Це була банда поліцейських-перевертнів. Щоб вільно зайти в будинок посеред білого дня, учасники злочинного угрупування переодягались в уніформу поліцейських. У поліції кажуть: на рахунку цієї банди мінімум п’ять грабунків та чимало крадіжок.
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