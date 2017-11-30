На Запоріжжі поліція розкрила багатомільйонну крадіжку шуб. ВІДЕО
На Запоріжжі поліція розкрила багатомільйонну крадіжку шуб. ВІДЕО
Скільки днів залишилось до Нового року добре знали крадії. У Запоріжжі вони обмізкували, як можна заробити перед святами. Хапуги зазіхнули на хутро – з салону накрали норкових шуб аж на три мільйони гривень.
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