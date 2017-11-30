У Львові затримали хуліганів, які трощили автомобілі. ВІДЕО
У Львові затримали хуліганів, які трощили автомобілі. ВІДЕО
У центрі Львова за одну ніч розтрощили одразу чотири автомобілі. Як це відбувалося зафільмували камери спостереження. З відео видно, як агресивні хлопці б’ють по дзеркалах автівок і такають. Подробиці у сюжеті.
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