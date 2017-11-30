В Одесі затримали трьох студентів, які викрали людину. ВІДЕО
В Одесі затримали трьох студентів, які викрали людину. ВІДЕО
В Одесі правоохоронці затримали небезпечних злочинців. Трьох іноземних студентів. Вони хотіли легких грошей, і не вигадали нічого краще ніж отримати їх злочинним шляхом…. Викрали 17-річіного юнака і вимагали від його батьків кругленьку суму…
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