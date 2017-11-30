У Маріуполі в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО

У Маріуполі на перехресті проспекту Будівельників та вулиці Бахчиванджі зіштовхнулися Хюндай і поліцейська Тойота. Хюндай застигла посеред перехрестя із розбитим капотом. Машина патрульних трохи далі. Аварія ускладнила рух для іншого транспорту.