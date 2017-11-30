У Чернігові СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до слідчого ізолятору. ВІДЕО

У Чернігові СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до слідчого ізолятору. ВІДЕО

10:20 30.11.2017

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм постачання наркотиків до Чернігівського слідчого ізолятора.

Правоохоронці встановили, що працівники відділу карного розшуку Чернігівського райвідділу поліції за вказівкою керівництва підрозділу під приводом проведення слідчих дій вивозили ув’язнених за межі виправної установи. Під час перевезення арештованих «конвоїри» підвозили їх до схованок з наркотиками. Потім підслідні збували «товар» у слідчому ізоляторі.

Співробітники СБ України затримали двох працівників поліції та ув’язнену на території слідчого ізолятора при спробі збуту чергової партії наркотиків.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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