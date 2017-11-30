На Рівненщині небайдужість поліцейського врятувала життя літній людині. ВІДЕО

Між селом Дитиничі та містом Дубно літній чоловік поволі йшов узбіччям під дощем.

Усе б нічого, але відстань до обох населених пунктів була чималою. Це і видалося підозрілим дільничному офіцеру Дубенського відділу поліції Андрію Левченку, який помітив його сьогодні, 29 листопада, під час спільного відпрацювання з працівниками відділу комунікації ГУНП в Рівненській області.

Поліцейські на службовому авто запропонували підвезти пенсіонера. Втім, у ході розмови той виглядав розгублено і не міг пояснити, куди прямує. Не зміг він пригадати і місце свого проживання чи бодай власне ім’я, а лише розводив руками. Ніхто із жителів найближчих сіл не знав цього чоловіка. Завдяки спільним пошукам у чоловікові все ж таки впізнали 80-річного жителя міста Дубно.

Поліцейські доставили його додому та вийшли на зв’язок із родичами. Виявилося, що пенсіонер проживає сам та має проблеми із пам’яттю. Дільничний офіцер поліції готує звернення до міської ради Дубна з проханням виділити соціального працівника, який міг би приглядати за 80-річним дубенчанином.

На щастя, усе закінчилося добре. Втім, є багато випадків, коли людська байдужість призводить до біди. Поліцейські звертаються до громадян, бути людяними та, якщо бачите самотню людину, яка блукає вулицями чи йде в незрозумілому напрямку,або в інших подібних випадках, запитайте, чи все гаразд, чи не потрібна допомога або зателефонуйте на спецлінію «102». На місці дубенчанина може опинитися ваш дідусь, батько, син чи хтось із близьких та рідних.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області