Батько підірвав суд, який понад рік не виносив рішення у вбивстві його сина. ВІДЕО
Батько підірвав суд, який понад рік не виносив рішення у вбивстві його сина. ВІДЕО
У міському районному суді Нікополя вибухнули дві гранати. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 11:20. У цей час суд якраз розглядав чергову справу. Раптом один із чоловіків дістав дві гранати та підірвав їх. Більше дивіться у сюжеті.
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