Батько підірвав суд, який понад рік не виносив рішення у вбивстві його сина. ВІДЕО

У міському районному суді Нікополя вибухнули дві гранати. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 11:20. У цей час суд якраз розглядав чергову справу. Раптом один із чоловіків дістав дві гранати та підірвав їх. Більше дивіться у сюжеті.