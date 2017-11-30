Аварія з машиною таксі. На столичному перехресті не розминулися 2 легковики. ВІДЕО
Аварія з машиною таксі. На столичному перехресті не розминулися 2 легковики. ВІДЕО
Перехрестя проспекту Григоренка та вулиці Ахматової у Києві. Перша година ночі. Рух не надто жвавий, аж раптом відносний дорожній спокій руйнує потужний удар – зіштовхуються Хюндай та Опель.
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