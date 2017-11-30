У Черкасах патрульні врятували чоловіка від самогубства. ВІДЕО
У Черкасах патрульні врятували чоловіка від самогубства. ВІДЕО
Місцевий житель видерся на підвіконня, здається один невдалий рух і він впаде. До землі вісім поверхів…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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