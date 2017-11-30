У Черкасах патрульні врятували чоловіка від самогубства. ВІДЕО

Місцевий житель видерся на підвіконня, здається один невдалий рух і він впаде. До землі вісім поверхів…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Харкові зловмиснику не дали вивезти з України двох жінок…

У Києві потрощили лотерейний заклад…