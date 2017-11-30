На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО
На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО
На траcі Київ-Чернігів зіштовхнулось одразу 11 машин. Там утворився величезний затор. Очевидці масштабної ДТП почали знімати наслідки аварії. Свідок, що виклав це відео в соцмережі каже – впродовж 100 мертів просто розкидані дорогою 5 фур, 3 мікроавтобуси, 2 легковики та туристичний автобус. Про постраждалих поки нічого невідомо.
Не тільки це… також в огляді ДТП дивіться про таке…
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