На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО

На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО

21:45 30.11.2017

На траcі Київ-Чернігів зіштовхнулось одразу 11 машин. Там утворився величезний затор. Очевидці масштабної ДТП почали знімати наслідки аварії. Свідок, що виклав це відео в соцмережі каже – впродовж 100 мертів просто розкидані дорогою 5 фур, 3 мікроавтобуси, 2 легковики та туристичний автобус. Про постраждалих поки нічого невідомо. 

Не тільки це… також в огляді ДТП дивіться про таке…

На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку

У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста

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На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом

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