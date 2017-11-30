Верховний Суд очолила Валентина Данішевська. ВІДЕО

Верховний Суд очолила Валентина Данішевська. ВІДЕО

22:15 30.11.2017

Оновлений Верховний Суд очолила Валентина Данішевська. Її кандидатуру підтримали більшістю голосів під час таємного голосування на Пленумі Верховного Суду. Керівника найвищого судового органу обирали 111 суддів. Кандидатуру своєї колеги Валентинм Данішевською підтримали 67 суддів. На цій посаді жінка має пропрацювати чотири роки. Валентина Данішевська – засновник і голова однієї із благодійних організацій. Два роки тому увійшла до складу  громадської ради при Міністерстві юстиції. Також близько 10 років  працювала суддею Арбітражного суду. 

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