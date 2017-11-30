У Полтаві жінка сама запропонувала поліцейському «кришувати» її бізнес. ВІДЕО
У Полтаві жінка сама запропонувала поліцейському «кришувати» її бізнес. ВІДЕО
Із нетрадиційним проханням звернулася до місцевої поліції жителька Полтави. У свої 51 рік вона вирішила заснувати власний бізнес. На перший погляд – прагнення цілком добре. Однак правоохоронець його не підтримав. Все тому, що жінка хотіла налагодити торгівлю наркотиками, а за, так би мовити, «кришування» прибуткової справи, готова була навіть ділитися. Детальніше - в огляді.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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