Міжвідомчий скандал: НАБУ звинувачує правоохоронців у зриві спецоперації. ВІДЕО

Трикутник ГПУ, СБУ та НАБУ знову дав про себе знати. У Національному антикорупційному бюро заявили, що Генпрокуратура разом зі Службою безпеки зірвала їхню спецоперацію. Мовляв, вони намагалися «вивести на чисту воду» усіх учасників злочинного угрупування у Державній міграційній службі, а СБУ та ГПУ все зіпсували. Правоохоронці затримали детектива НАБУ за провокацію і дачу хабара першій заступниці голови Державної міграційної служби. Подробиці у сюжеті.