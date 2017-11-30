Міжвідомчий скандал: НАБУ звинувачує правоохоронців у зриві спецоперації. ВІДЕО

Міжвідомчий скандал: НАБУ звинувачує правоохоронців у зриві спецоперації. ВІДЕО

23:15 30.11.2017

Трикутник ГПУ, СБУ та НАБУ знову дав про себе знати. У Національному антикорупційному бюро заявили, що Генпрокуратура разом зі Службою безпеки зірвала їхню спецоперацію. Мовляв, вони намагалися «вивести на чисту воду» усіх учасників злочинного угрупування у Державній міграційній службі, а СБУ та ГПУ все зіпсували. Правоохоронці затримали детектива НАБУ за провокацію і дачу хабара першій заступниці голови Державної міграційної служби. Подробиці у сюжеті. 

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