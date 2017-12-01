В Одеській області затримані пастухи, які забили колегу на смерть. ВІДЕО

До Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що біля с. Зоря знайдено тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Померлим виявився 50-річний житель сусіднього села, який працював пастухом по найму.

«Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників поліції було викрито двох підозрюваних у скоєнні злочину,- розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Вадим Могила.- Ними виявилися 23-ти та 28- річний жителі с. Зоря. Чоловіки разом пасли отару овець».

В ході досудового слідства встановлено, що підозрювані разом з потерпілим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої підозрювані почали наносити удари руками та ногами по різним частинам тіла потерпілого. Коли зловмисники зрозуміли, що пастух помер, залишили його в безлюдному місці.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області