У Києві поліція затримала парочку, яка грабувала за допомогою колофеліну. ВІДЕО

У Києві поліція затримала парочку, яка грабувала за допомогою колофеліну. ВІДЕО

15:00 01.12.2017

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 54-річний місцевий мешканець і повідомив, що двоє осіб на території ринку, погрожуючи ножем, відібрали у нього особисті речі. Потерпілий розповів, що дівчина та чоловік познайомились із ним та пригостили його пивом. Чоловік додав: після розпиття алкогольного напою він почав втрачати свідомість, а його нові знайомі, погрожуючи ножем, відібрали мобільний телефон, гроші та куртку.

Отримавши інформацію про злочин, слідчі Голосіївського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення зловмисників. У результаті правоохоронці за кілька днів затримали двох осіб, причетних до нападу на місцевого мешканця. Ними виявилися 18-річна мешканка Сумської області та 35-річний житель Закарпаття, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбування та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці вилучили таблетки та квитанції з ломбардів, куди він здавав вкрадені речі.

35-річний зловмисник повідомив слідству, що протягом півроку періодично підсипав сильнодіючі засоби  у напої нових знайомих. Потерпілі втрачали свідомість, а він  разом зі спільницею обкрадав потерпілих.

18-річна співучасниця злочину додала, що вони скоїли близько десяти розбійних нападів, після чого здавали вкрадені речі у ломбарди.

«За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальні провадження за кількома частинами статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»,- повідомив начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко.

За скоєння серії злочинів фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Зараз правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до аналогічних злочинів. Тому ми звертаємося до киян та гостей столиці, які стали свідками подій або постраждали від дій нападників, з проханням звернутися до Голосіївського управління поліції або зателефонувати за номером 102»,- додав правоохоронець.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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