У Миколаєві автомобіль тяжко поранив жінку з маленькою дитиною. ВІДЕО

Вчора на перетині пр. Миру та вул. 1-а Лінія водій, керуючи автомобілем Hyundai Matrix, за попередніми даними, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річна жінка-пішохід та її трирічна донька з тілесними ушкодженнями були доставлені до реанімаційних відділень медичних закладів.

Наразі обидві потерпілі знаходяться у тяжкому стані.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

50-річний водій затриманий у порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області