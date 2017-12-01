У Миколаєві автомобіль тяжко поранив жінку з маленькою дитиною. ВІДЕО

У Миколаєві автомобіль тяжко поранив жінку з маленькою дитиною. ВІДЕО

15:20 01.12.2017

Вчора на перетині пр. Миру та вул. 1-а Лінія водій, керуючи автомобілем Hyundai Matrix, за попередніми даними, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річна жінка-пішохід та її трирічна донька з тілесними ушкодженнями були доставлені до реанімаційних відділень медичних закладів.

Наразі обидві потерпілі знаходяться у тяжкому стані.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

50-річний водій затриманий у порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Миколаєві автомобіль тяжко поранив жінку з маленькою дитиною. ВІДЕО
У Миколаєві автомобіль тяжко поранив жінку з маленькою дитиною. ВІДЕО
01.12.2017 | 15:20
У Києві поліція затримала парочку, яка грабувала за допомогою колофеліну. ВІДЕО
У Києві поліція затримала парочку, яка грабувала за допомогою колофеліну. ВІДЕО
01.12.2017 | 15:00
В Одеській області затримані пастухи, які забили колегу на смерть. ВІДЕО
В Одеській області затримані пастухи, які забили колегу на смерть. ВІДЕО
01.12.2017 | 14:20
Омбудсмен заборонила дискримінаційну рекламу у Черкасах. ВІДЕО
Омбудсмен заборонила дискримінаційну рекламу у Черкасах. ВІДЕО
01.12.2017 | 09:40
Правозахисники відстоюють права молодої мами, яку 5 місяців протримали в СІЗО. ВІДЕО
01.12.2017 | 09:20
Наркодилера-африканця викрила поліція Харківської області. ВІДЕО
Наркодилера-африканця викрила поліція Харківської області. ВІДЕО
01.12.2017 | 09:00
У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО
У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО
01.12.2017 | 07:40
На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку. ВІДЕО
На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку. ВІДЕО
01.12.2017 | 07:20
У Києві невідомі розтрощили лотерейний заклад. ВІДЕО
У Києві невідомі розтрощили лотерейний заклад. ВІДЕО
01.12.2017 | 07:00
У Харкові зловмисник хотів вивезти у Росію двох жінок. ВІДЕО
У Харкові зловмисник хотів вивезти у Росію двох жінок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.12.2017 | 06:45
На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом. ВІДЕО
На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом. ВІДЕО
01.12.2017 | 06:30
Міжвідомчий скандал: НАБУ звинувачує правоохоронців у зриві спецоперації. ВІДЕО
Міжвідомчий скандал: НАБУ звинувачує правоохоронців у зриві спецоперації. ВІДЕО
30.11.2017 | 23:15
У Полтаві жінка сама запропонувала поліцейському «кришувати» її бізнес. ВІДЕО
У Полтаві жінка сама запропонувала поліцейському «кришувати» її бізнес. ВІДЕО
30.11.2017 | 22:45
Верховний Суд очолила Валентина Данішевська. ВІДЕО
Верховний Суд очолила Валентина Данішевська. ВІДЕО
30.11.2017 | 22:15
На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО
На траcі Київ-Чернігів а аварію потрапило одразу 11 машин. ВІДЕО
30.11.2017 | 21:45
В Україні бракує фахівців, які вміють працювати зі смертельно хворими людьми. ВІДЕО
В Україні бракує фахівців, які вміють працювати зі смертельно хворими людьми. ВІДЕО
30.11.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.