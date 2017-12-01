У житловому масиві Осокорки впродовж тижня знайшли тіла трьох людей. ВІДЕО

Дачний сектор у Києві ось вже тиждень як став епіцентром кривавих знахідок. 26 листопада на вулиці Маслівка, місцевий житель знайшов тіло чоловіка. А вже за два дні у тому ж таки районі місцеві знайшли ще одного мертвого чоловіка. Тіло людини було без голови. Ще за день, у Дарницькому районі Києва правоохоронці знайшли тіло 64-річної жінки, якій завдали кілька ножових ударів.