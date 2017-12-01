У Миколаєві авто після ДТП розірвало навпіл. ВІДЕО

Причиною ДТП в Миколаєві свідки називають перевищення швидкості. Кажуть – автомобіль «КІА» рухався по Центральному проспекту у бік вулиці Спортивної. Однак у певну мить водій не впорався із кермуванням і вилетів на узбіччя. Тут, добре чи ні, стояв кіоск із випічкою. Машина майже по дотичній протаранила всю його передню стіну. Та і це не зупинило автомобіль. Він на швидкості продовжив рух й врізався в електроопору. Сила зіткнення відкинула автівку, як іграшку, знову на проїжджу частину. Люди, у який на очах сталася ця аварія, побачили справді моторошну картину – «КІА» у буквальному сенсі розірвало навпіл. Більше у сюжеті.

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