Президент підписав закон, який забороняє силовикам тиснути на бізнес. ВІДЕО
Президент підписав закон, який забороняє силовикам тиснути на бізнес. ВІДЕО
«Маски-шоу стоп!» Публічно під бурхливі оплески Президент України Петро Порошенко підписав закон: про заборону тиску правоохоронців на бізнес, заборону «маски-шоу» силовиків на українських підприємствах. Подробиці у сюжеті.
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