У Києві клофелінщики напоїли та пограбували чоловіка. ВІДЕО
У Києві клофелінщики напоїли та пограбували чоловіка. ВІДЕО
Бажаючий випити в дорогу став жертвою клофелінщиків. На центральному автовокзалі у Києві він познайомився з любовною парою, вирішив з ними випити пивка, тоді ще чоловік і здогадатися не міг, який жах з ним трапиться зо дві хвилини.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
У Харкові затримали наркоторговця з Нігерії…
У Дніпрі поліцейський випадково затримав грабіжника…
В Одесі вбили пенсіонера і пограбували його будинок.
|
01.12.2017 | 21:15
|
01.12.2017 | 20:45
|
01.12.2017 | 20:15
|
01.12.2017 | 19:45
|
01.12.2017 | 15:20
|
01.12.2017 | 15:00
|
01.12.2017 | 14:20
|
01.12.2017 | 09:40
|
01.12.2017 | 09:20
|
01.12.2017 | 09:00
|
01.12.2017 | 07:40
|
01.12.2017 | 07:20
|
01.12.2017 | 07:00
|
01.12.2017 | 06:45
|
01.12.2017 | 06:30
|
30.11.2017 | 23:15
-
- 1 з 902
- ››