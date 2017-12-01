У Києві клофелінщики напоїли та пограбували чоловіка. ВІДЕО

У Києві клофелінщики напоїли та пограбували чоловіка. ВІДЕО

21:15 01.12.2017

Бажаючий випити в дорогу став жертвою клофелінщиків. На центральному автовокзалі у Києві він познайомився з любовною парою, вирішив з ними випити пивка, тоді ще чоловік і здогадатися не міг, який жах з ним трапиться зо дві хвилини.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

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