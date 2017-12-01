26 років тому Україна стала незалежною. ВІДЕО

26 років тому почалася нова сторінка в історії незалежної України. На політичній карті світу з’явилася нова країна. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум. Голосування охопило усю Україну, у виборах взяли участь 32 мільйона людей. 90% виборців підтримали історичний та важливий документ - Акт проголошення самостійності держави.