Очільник НАБУ звинуватив службу безпеки в зриві операції по розкриттю корупційної схеми. ВІДЕО

Зрив операції НАБУ - це все чого досягла Служби безпеки України. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник. Він переконаний: саме втручання працівників СБУ у діяльність НАБУ – завадило виявленню масштабної корупційної схеми в Державній міграційній службі.