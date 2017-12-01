Очільник НАБУ звинуватив службу безпеки в зриві операції по розкриттю корупційної схеми. ВІДЕО
Очільник НАБУ звинуватив службу безпеки в зриві операції по розкриттю корупційної схеми. ВІДЕО
Зрив операції НАБУ - це все чого досягла Служби безпеки України. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник. Він переконаний: саме втручання працівників СБУ у діяльність НАБУ – завадило виявленню масштабної корупційної схеми в Державній міграційній службі.
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