У Харкові чоловік дістав із полум’я восьмимісячну дитину. ВІДЕО
У Харкові чоловік дістав із полум’я восьмимісячну дитину. ВІДЕО
Проходячи повз будинок на вулиці Біломорській він побачив, стовп диму. Чоловік зупинився. Аж раптом з подвір’я будинку вибігли двоє маленьких хлопчиків – 2 і 3 роки. Перелякані, вони підбігли до чоловіка з надією, що той допоможе. Всередині залишилась їхня малесенька сестричка. Небайдужий чоловік без зайвих вагань кинувся на порятунок дитини.
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