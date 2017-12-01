У Харкові чоловік дістав із полум’я восьмимісячну дитину. ВІДЕО

Проходячи повз будинок на вулиці Біломорській він побачив, стовп диму. Чоловік зупинився. Аж раптом з подвір’я будинку вибігли двоє маленьких хлопчиків – 2 і 3 роки. Перелякані, вони підбігли до чоловіка з надією, що той допоможе. Всередині залишилась їхня малесенька сестричка. Небайдужий чоловік без зайвих вагань кинувся на порятунок дитини.

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