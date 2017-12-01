За даними ООН, 43 відсотки українок стикались зі спробами сексуального насилля. ВІДЕО
За даними ООН, 43 відсотки українок стикались зі спробами сексуального насилля. ВІДЕО
25 листопада в Україні стартувала щорічна акція «16днів проти насильства». За даними ООН – показник насилля над жінками в Україні – один з найнижчих в Європі. Але при цьому 43 відсотки українок хоча б раз у житті стикались зі спробами сексуального насилля, а 20 відсотків зазнавали фізичного. Проте рівень вважається низьким зокрема через те, що багато українок сприймають насилля як норму і не скаржаться.
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