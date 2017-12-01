Правозахисники відстоюють права молодої мами, яку 5 місяців протримали в СІЗО. ВІДЕО
Правозахисники відстоюють права молодої мами, яку 5 місяців протримали в СІЗО. ВІДЕО
Справа зрушила з мертвої точки, але до справедливості ще далеко. Правозахисники Харківської правозахисної групи продовжують боротися за долю молодої мами, яку попри психічне захворювання і грудну дитину правоохоронці і суд відправили в СІЗО за звинуваченням в шахрайстві.
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