Правозахисники відстоюють права молодої мами, яку 5 місяців протримали в СІЗО. ВІДЕО

Справа зрушила з мертвої точки, але до справедливості ще далеко. Правозахисники Харківської правозахисної групи продовжують боротися за долю молодої мами, яку попри психічне захворювання і грудну дитину правоохоронці і суд відправили в СІЗО за звинуваченням в шахрайстві.