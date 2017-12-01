Омбудсмен заборонила дискримінаційну рекламу у Черкасах. ВІДЕО
Омбудсмен заборонила дискримінаційну рекламу у Черкасах. ВІДЕО
В Україні борються з дикримінаційною рекламою. Цього разу у Черкасах. До очищення інформаційного простору від проявів порушення прав жінок доклала руку Омбудсмен Валерія Лутковська. У місті помітили – на сітілайтах уздовж центральної вулиці розміщена реклама мобільних телефонів. Все б нічого, якби не оформлення.
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