Омбудсмен заборонила дискримінаційну рекламу у Черкасах. ВІДЕО

В Україні борються з дикримінаційною рекламою. Цього разу у Черкасах. До очищення інформаційного простору від проявів порушення прав жінок доклала руку Омбудсмен Валерія Лутковська. У місті помітили – на сітілайтах уздовж центральної вулиці розміщена реклама мобільних телефонів. Все б нічого, якби не оформлення.