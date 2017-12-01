У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО

ДТП, що сталась у селі Маршинці Чернівецької області зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно – доволі жвавий рух автомобілів на перехресті. Однією з вулиць їдуть два велосипедисти. Один повертає на ліво, інший починає переїжджати перехрестя. Та не встиг чоловік проїхати і кілька метрів, як його збиває легковик. Тіло людини разом з велосипедом підкидає у повітря на кілька метрів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.