У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО

У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО

07:40 01.12.2017

ДТП, що сталась у селі Маршинці Чернівецької області зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно – доволі жвавий рух автомобілів на перехресті. Однією з вулиць їдуть два велосипедисти. Один повертає на ліво, інший починає переїжджати перехрестя. Та не встиг чоловік проїхати і кілька метрів, як його збиває легковик. Тіло людини разом з велосипедом підкидає у повітря на кілька метрів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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