У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО
У селі на Буковині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ВІДЕО
ДТП, що сталась у селі Маршинці Чернівецької області зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно – доволі жвавий рух автомобілів на перехресті. Однією з вулиць їдуть два велосипедисти. Один повертає на ліво, інший починає переїжджати перехрестя. Та не встиг чоловік проїхати і кілька метрів, як його збиває легковик. Тіло людини разом з велосипедом підкидає у повітря на кілька метрів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
|
01.12.2017 | 09:40
|
01.12.2017 | 09:20
|
01.12.2017 | 09:00
|
01.12.2017 | 07:40
|
01.12.2017 | 07:20
|
01.12.2017 | 07:00
|
01.12.2017 | 06:45
|
01.12.2017 | 06:30
|
30.11.2017 | 23:15
|
30.11.2017 | 22:45
|
30.11.2017 | 22:15
|
30.11.2017 | 21:45
|
30.11.2017 | 21:15
|
30.11.2017 | 20:45
|
30.11.2017 | 20:15
|
30.11.2017 | 19:45
-
- 1 з 901
- ››