На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку. ВІДЕО
На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку. ВІДЕО
На трасі, що веде з Харкова в Сімферополь сталась аварія у якій загинули люди. ДТП сталася в районі Степногорська. Легковик Хюндай влетів у вантажівку з цистерною. Від зіткнення седан перетворився у купу брухту. Людей в середині автівки стисло так, що довелось викликати рятувальників.
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