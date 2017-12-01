На трасі Харків-Сімферополь легковик влетів у вантажівку. ВІДЕО

На трасі, що веде з Харкова в Сімферополь сталась аварія у якій загинули люди. ДТП сталася в районі Степногорська. Легковик Хюндай влетів у вантажівку з цистерною. Від зіткнення седан перетворився у купу брухту. Людей в середині автівки стисло так, що довелось викликати рятувальників.