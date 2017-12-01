У Києві невідомі розтрощили лотерейний заклад. ВІДЕО

Всередину нашу знімальну групу не пустили, тож довелося все знімати через отвір у проламаних дверях. Здається, що тут пронісся якійсь ураган: розтрощені системні блоки від комп’ютера, побиті монітори, розкидані стільці, розбиті вінка…