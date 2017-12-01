У Києві невідомі розтрощили лотерейний заклад. ВІДЕО
У Києві невідомі розтрощили лотерейний заклад. ВІДЕО
Всередину нашу знімальну групу не пустили, тож довелося все знімати через отвір у проламаних дверях. Здається, що тут пронісся якійсь ураган: розтрощені системні блоки від комп’ютера, побиті монітори, розкидані стільці, розбиті вінка…
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