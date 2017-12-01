На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом. ВІДЕО
На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом. ВІДЕО
Водій, везучи повну марштурку пасажирів, якось вмудрився заїхати на дорогу з одностороннім рухом та навіть проїхати у протилежний бік деякий час. А, коли второпав, що решта машин їдуть йому назустріч, дав задню. Як водій маршрутки віз людей заднім ходом, відзняв один із очевидців.
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