На Київщині водій маршрутки віз людей заднім ходом. ВІДЕО

Водій, везучи повну марштурку пасажирів, якось вмудрився заїхати на дорогу з одностороннім рухом та навіть проїхати у протилежний бік деякий час. А, коли второпав, що решта машин їдуть йому назустріч, дав задню. Як водій маршрутки віз людей заднім ходом, відзняв один із очевидців.