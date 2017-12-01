У Харкові зловмисник хотів вивезти у Росію двох жінок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Хотів нажитися на чужому нещасті, але як відомо – в такому випадку свого не побудувати… У Харківській області поліцейські затримали чоловіка, який намагався вивезти за кордон двох харків’янок. На пункті пропуску «Гоптівка» правоохоронці побачили 40 річного росіянина. Він був у компанії двох жінок. Квитки в руках тримали до Москви. У столиці Росії вони повинні були продавати своє тіло…