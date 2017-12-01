Наркодилера-африканця викрила поліція Харківської області. ВІДЕО

Працівники Управління протидії наркозлочинності затримали 43-річного громадянина Нігерії, який збув 5 пакетів з наркотичною речовиною вагою близько 25 грамів.

Оперативні заходи поліцейські здійснювали в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та під час проведення загальнодержавної операції «Мігрант».

За словами т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області Анатолія Козара, в ході проведення особистого обшуку у зловмисника виявлено і вилучено 3 полімерні пакети з наркотичною речовиною, схожою на канабіс та гроші, які останній отримав за збут наркотику.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що іноземець періодично купував наркотичну речовину, розфасовував та збував своїм знайомим.

Наразі наркозбувач затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області