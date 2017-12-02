Експерти розповіли чому суспільство досі не довіряє поліції. ВІДЕО
Експерти розповіли чому суспільство досі не довіряє поліції. ВІДЕО
Спочатку виписали протокол за паркування на місці для людей з інвалідністю, а потім виправдовувалися. В Ужгороді відбулися справжні баталії між місцевими жителями та патрульними поліцейськими…
|
02.12.2017 | 23:00
|
02.12.2017 | 22:30
|
02.12.2017 | 22:00
|
02.12.2017 | 21:45
|
02.12.2017 | 21:30
|
02.12.2017 | 21:00
|
02.12.2017 | 20:30
|
02.12.2017 | 20:00
|
02.12.2017 | 19:30
|
02.12.2017 | 19:00
|
02.12.2017 | 18:00
|
02.12.2017 | 08:02
|
01.12.2017 | 23:15
|
01.12.2017 | 22:45
|
01.12.2017 | 22:15
|
01.12.2017 | 21:45
-
- 1 з 903
- ››